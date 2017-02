Gansrijdersgekte breekt los: dit weekend worden eerste vijf koningen gekroond

Stabroek / Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet - In de polder breekt in het weekend van 25 en 26 februari de ganzengekte los. In Berendrecht en Zandvliet wordt de gans gereden op zaterdag en zondag. In Stabroek is dat op zondag. In het oude volksspel worden dit weekend dus al vijf koningen gekroond.

In Berendrecht rijden de Lollemannen van De Nieuwe Gans op zaterdag. De paarden worden klaargemaakt op Hoeve Simons in de Opstalpolder en op de Neerhoeve van de familie De Schutter in Zandvliet. Het vertrek van de stoet met ruiters, muziekwagen en dokter, gebeurt aan het Ganzenhof om 9.40u. Tussen het bezoek aan verscheidene drankgelegenheden door gebeurt het uithalen van Ivan Kouwenbergh, de regerende koning in café Voetballokaal. Het spel begint op het Solft om 15u. De nieuwe koning wordt gevierd in het Ganzenhof.

Zondag zijn de Jonge Ruiters, ook in Berendrecht, aan zet. De hele maatschappij vertrekt om 9.30u per bus naar uittredend koning Alex Mees in Putte. Om 12u vertrekt de stoet bij De Sportduif op het Solft voor een bezoek aan de steunende cafés. Het spel begint om 15u.

Vermaak na Arbeid

Ook in Zandvliet is Vermaak na Arbeid twee dagen actief. Op zaterdag zullen op de Botermarkt 25 veteranen strijden voor de kroon van koning Dirk Daems. Die wordt in zijn woning uitgehaald om 10u.

Nadien is er de stoet door het dorp met bezoek aan de cafés. Het spel begint op de Botermarkt om 15u. De nieuwe koning wordt gevierd in Gildenhuis Dry ­Claeveren.

Zondag 26 februari komen de Jonge Ruiters met liefst 35 man aan bod. Zij strijden dan voor een opvolger van koning Rob De Vree. Dat gebeurt op de Botermarkt vanaf 15u. De nieuwe koning wordt gevierd in het Vredehof.

In Stabroek zijn de Koninklijke Ganzenrijders aan zet. Zij verzamelen op zondag 26 februari om 9.30u op de parking van De Brouwershoeve. De optocht, met uittredend koning Peter Peeters voorop, gaat eerst naar het terrein van de Polderruiters. Van hieruit volgt de jaarlijkse lange tocht naar Putte waar café ’t Hollands Hof wordt bezocht. Via de Plantinlaan gaat het naar de kantine van voetbalclub SK Nieuw Stabroek. Later is er nog een ontvangst door de Kindergans Stabroek in hoeve Costermans. Bij het lokaal De Muzieknoten op het Binnenpad wordt om 14.30u de stoet gevormd. Begin van het gansrijden om 15u in de Dorpsstraat. De nieuwe koning zal voor 18u bekend zijn. Hij wordt ’s avonds gevierd in De Rosmolen.