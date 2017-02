Opgepast voor fikse rukwinden vandaag

Brussel - Donderdag is het oppassen geblazen voor de felle windstoten, die pieken kunnen halen van 95 kilometer per uur. De wind gaat in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag wat liggen, maar pas zaterdag wordt het ook eventjes droog. Dat meldt het KMI.

Donderdag blijft het overal zwaarbewolkt met eerst lichte regen, maar later matige regen en buien. Dat alles gaat gepaard met een krachtige zuidwesten- tot westenwind en windstoten die vanaf de middag snelheden kunnen bereiken van 70 tot 95 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 6 of 7 graden in de Ardennen en 9 of 10 graden elders in het land.

Donderdagnacht wordt het tijdelijk wat droger maar later verwachten we, vooral in het noorden en oosten, opnieuw perioden met regen of buien. Op de Ardense Hoogten worden dat geleidelijk buien van smeltende sneeuw of sneeuw. De wind neemt na middernacht af.

Vrijdag blijven buien het weerbeeld domineren, er is zelfs kans op wat onweer. Het wordt minder zacht, met maxima tussen 2 en 7 graden, bij een matige wind.

Het weekend begint koel en droog, met plaats voor opklaringen. In de loop van zondag keert het zachte maar grijze regenweer terug.

