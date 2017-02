Heropening Dijlepad loopt vertraging op door versleten fietsbruggen

Mechelen - Bijna drie jaar is het Dijlepad tussen campus De Ham en de sluis aan De Nekker in Mechelen ondertussen afgesloten. Een heropening is nog niet voor meteen, want de bouw van nieuwe fietsbruggen loopt vertraging op.

Bert Delanoeije (sp.a) kaartte het afgesloten Dijlepad dinsdagavond aan tijdens de gemeenteraad. “Wij vragen om er alles aan te doen om deze verbinding zo snel mogelijk weer open te stellen. In naam van de duizenden Mechelaars uit het centrum, maar nog veel meer van daarbuiten die via de Dijle een gedroomde ingang naar de stad hebben”, stelt het gemeenteraadslid.

De ruwbouw van de nieuwe spoorbypass en de brug van de tangent over de Dijle is na bijna drie jaar klaar. In principe zou de populaire verbinding dus snel weer open kunnen. “Maar voor de werken is een van de twee bruggen afgebroken. De andere verkeert in zo’n slechte staat dat het weinig zin heeft om ze te herstellen”, vertelt woordvoerder Rudy Van Camp van Mechelen in Beweging.

Geen interesse

Contractueel moest de aannemer die de nieuwe spoor- en wegeninfrastructuur bouwde de fietsbruggen herstellen. Nu de stad, Waterwegen en Zeekanaal en Infrabel kiezen voor nieuwe bruggen, is hem gevraagd of hij interesse heeft voor die opdracht. “Dat blijkt niet het geval en dus moet Infrabel een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Daar gaat natuurlijk tijd over”, legt Van Camp uit. Bijgevolg is het voornemen om de verbinding tegen de zomer opnieuw te openen niet meer realistisch. “Een nieuwe timing geven, is voorlopig moeilijk”, zegt Rudy Van Camp nog.

De komende maanden de stad en Waterwegen en Zeekanaal ook werk van het openleggen van de Binnendijle tussen de twee campussen van de Thomas More Hogeschool aan de Zandpoortvest en het Raghenoplein. Het stadsbestuur verwacht niet dat deze werken de heropening van het Dijlepad belemmeren. “Voor werken aan de riolering en de bestrating aan campus De Ham houden wij rekening met anderhalve maand hinder”, stelt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).

Traject verharden

Net omdat het Dijlepad tussen de Kruidtuin en het Mechels Broek tot voor enkele jaren zo’n populaire verbinding was, plant de stad hier nog meer investeringen. “Nu er plannen zijn om de fietsbruggen over het water volledig te vernieuwen, willen wij het Dijlepad op dit traject volledig verharden”, zegt De Bie. Momenteel bestaat het fiets- en wandelpad er nog uit steenslag.

Doordat dit stukje Dijlepad zeker nog enkele maanden afgesloten is, blijven de trajecten via Nekkerspoel of de Leuvensesteenweg voorlopig nog steeds de alternatieve routes. Delanoeije kijkt alvast uit naar de langverwachte heropening. “Via het jaagpad stappen, fietsen en joggen Mechelaars recht de zuurstoflong van onze stad in”, zegt hij.