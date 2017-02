105de editie Scheldeprijs is eerbetoon aan Tom Boonen

Mol / Schoten - De stad Antwerpen en de site van het MAS zal dit jaar niet fungeren als startplaats voor de Scheldeprijs. Die eer valt dit jaar, op woensdag 5 april, uitzonderlijk Mol te beurt. Zo houden de organisatoren een eerbetoon aan Tom Boonen. Die won in 2004 en 2006 de Scheldeprijs. De ex-wereldkampioen wordt in de bloemetjes gezet omdat hij na Parijs-Roubaix, vier dagen na de Scheldeprijs, de fiets aan de haak hangt.

“Een nieuwe startsite betekent natuurlijk een nieuw parkoers”, vertelde voorzitter Piet De Smet woensdagavond in Schoten op de voorstelling van de 105de editie. “De start is dit jaar op het Rondplein in Mol. Via Balen starten we dan aan een rondje door de Kempen. Na goed 50 kilometer koers passeren we opnieuw de woonplaats van Tom Boonen. Daarna komen we langs Tielen, na 108 kilometer, opnieuw op ons vertrouwde traject. Na 152 kilometer zit onze grote lus erop en beginnen we op de Churchillaan van Schoten aan de drie plaatselijke ronden van elk 16,8 kilometer. Deze verhuis van onze startplaats is wel eenmalig. Volgend jaar keren we terug naar het MAS, of opnieuw naar de Grote Markt van Antwerpen. Daar zijn we nog niet uit. De kans dat de Scheldeprijs in 2018 weer aan het stadhuis start is groot. Op logistiek vlak prefereer ik de locatie aan het MAS, maar daartegenover staat dan weer het schitterende decor van de Antwerpse markt. Kunnen we onze site inplanten zoals bij de Tourstart, dan is dat natuurlijk ook schitterend. Maar dat zijn zorgen voor na deze editie. Als ik heel heerlijk mag zijn, hoop ik dat Tom onze koers voor de derde keer in zijn carrière wint. Dat zou pas echt de kers op de taart zijn.”

Vorig jaar ging de zege in de Scheldeprijs voor de vierde keer naar de Duitser Marcel Kittel. Hij werd daarmee absoluut recordhouder. Eerder zegevierde Kittel in 2012, 2013 en 2014. .