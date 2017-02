Vandalen bekladden woningen en leggen houten balk dwars over rijweg

Geel - Vandalen hebben woensdagochtend verschillende woningen op Pas in Geel met spuitbussen beklad. Uit beelden blijkt dat ze ook een balk dwars over de rijweg legden.

Sabine Hermans ontdekte woensdagochtend toen ze buiten kwam dat iemand iets op haar voorgevel had gespoten. “Het viel mij toevallig direct op. Bij de andere buren ging het meer om grote kribbels, bij mij stond een echte tekst op onze muur. Alsof ze eerst moesten oefenen. De tekst ‘deze zin loopt op de grond’ start halverwege de muur en loopt inderdaad tot op het voetpad door. Het staat er in mooi Nederlands en is netjes geschreven.”

“We hebben onze gevel niet zo lang geleden laten renoveren. De muur is gekaleid (speciale pleistertechniek, red.), die tekst krijg ik er met een gewoon schuursponsje niet af zonder de bedekking te beschadigen. Dat gaat wat kosten om dat er weer af te halen.”

Gewaggel

De bewoners kregen onverwacht een eerste spoor naar de daders. Een bewakingscamera aan een van de gevels heeft de activiteiten van de nachtelijke kliederaars op beeld vastgelegd. Daaruit bleek dat hun strapatsen niet beperkt bleven tot wat geïmproviseerde schilderwerken. “Op de beelden is te zien hoe rond 1.30u vier personen over straat lopen, komende vanuit het centrum. Uit hun gewaggel is af te leiden dat ze waarschijnlijk licht beschonken waren. Ook is te zien hoe ze bij de bouwwerf aan de overkant van de straat een houten balk oppakten en die dwars midden op de straat legden.”

Niet veel later stuurt een automobilist nietsvermoedend zijn voertuig over het houten obstakel heen. “Je ziet de auto heen en weer schudden wanneer hij over de houten balk rijdt. Kort daarna halen de vier de balk weer van de straat en gooien hem terug langs de kant. Of ze geschrokken waren van het effect? Dat zou kunnen.”