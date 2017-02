John Lijsenstraat brokkelt langzaam af

Hoogstraten / Meer - De John Lijsenstraat in Meer (Hoogstraten) is op een aantal plaatsen niet meer in goede staat. De grootste problemen zijn recent in kaart gebracht.

Op het gedeelte tussen de op- en afrit van de E19 en de grens met Nederland is enkele maanden geleden het fietspad vernieuwd. Voor het stuk tussen de snelweg en het dorpscentrum van Meer moeten meerdere dingen gebeuren. “We hebben met het schepencollege en het bestuur van de dorpsraad een plaatsbezoek gedaan”, zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V).

Wortels van bomen

“Daar is vastgesteld dat het fietspad op enkele plaatsen overgroeid is. De dikke bomen vlak naast de weg vormen een probleem omdat de wortels omhoog komen. Door het zware verkeer zijn de wegranden aan het afbrokkelen en er rijden ook veel vrachtwagens door de Kettingdreef. De signalisatie van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur kan beter. De John ­Lijsenstraat is in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De oplijsting van de problemen kunnen we gebruiken als we met hen aan tafel zitten.”

Het doorgaande vrachtverkeer wordt binnenkort uit de John ­Lijsenstraat gehouden met nummerplaatlezers. Overtreders ontvangen een boete.