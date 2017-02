Dierenbeul laat cavia achter in glascontainer

Mortsel - Een onbekende heeft een cavia gedumpt in een glasbak in de Lieven Gevaertstraat in Mortsel. Ternauwernood werd het diertje gered en overgebracht naar de knaagdierenopvang in Herselt. Intussen heeft Breezer een betere thuis gevonden.

Dierenmishandeling kent blijkbaar geen grenzen. Dat is nogmaals bewezen in Mortsel. Daar werd een twee maanden oude Peruaanse cavia gedumpt in een glasbak. “Niet ernaast, niet in een doos of zo. Neen, gewoon door het gat in de bak gegooid tussen het kapotte glas”, aldus Karen Broes van de knaagdierenopvang Wind Whistler uit Herselt. Onderzoek bij een dierenarts wees uit dat de cavia vermagerd was en tekenen van schurft vertoonde. Oppervlakkige snijwonden door de kapotte flessen en potten liep het diertje als bij wonder niet op. Hoe lang het beestje al tussen het vlijmscherpe glas zat, is niet bekend. Maar volgens de dierenarts kan het niet langer dan 24 uur geweest zijn. Karen Broes werd via sociale media verwittigd door Patricia, een vrouw die spulletjes inzamelt voor verschillende asielen. Buren hadden het beestje gehoord of gezien.

Breezer werd teruggevonden tussen het gebroken glas. Foto: IF

Gered met houten plank

“Ik ben heel erg geschrokken door wat er in het bericht stond. We hebben dan ook al heel wat meegemaakt. Hoe erg het ook is, geregeld worden er cavia’s gedumpt. Maar deze manier was toch wel intriest en niet makkelijk aan te pakken”, aldus Karen. Met de hulp van de politie en de brandweer werd het beestje, dat intussen de koosnaam Breezer meekreeg, bevrijd uit zijn hachelijke situatie. ‘Met een versneden houten plankje dat door het smalle gat van de bak werd gestoken is het gelukt. Breezer is als bij wonder op het uitgestoken plankje gaan zitten, waarna een brandweerman aan de andere kant van de bak de cavia door het gat naar buiten heeft gehaald”, luidt het. Er zal door de politie een pv opgesteld worden tegen onbekenden.

Breezer, een kruising van een Peruaanse cavia en een borstelcavia, werd na enkele dagen opvang in Antwerpen overgebracht naar de knaagdierenopvang. Ondertussen heeft Breezer al een nieuw baasje gevonden.