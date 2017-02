Trein tikt fiets van meisje aan: “Ze is door het oog van de naald gekropen”

Bornem - Het mag een klein wonder worden genoemd dat er niemand gewond is geraakt bij een ongeval aan de overweg op de Puursesteenweg in Bornem. Een trein op snelheid raakte de fiets van een meisje, maar zij zelf bleef ongedeerd.

Het vijftienjarige meisje uit Bornem was gisterochtend onderweg naar haar school in Puurs. Aan de Puursesteenweg in Bornem wou ze de fietsostrade richting Puurs nemen, maar net op dat moment gingen de slagbomen naar beneden omdat er een trein aankwam.

“De tiener is nog voorbij de slagbomen gereden en is tussen de slagbomen en het eigenlijke spoor gestopt. Mogelijk was ze door iets afgeleid. En omdat ze te dicht bij het spoor stond is haar voorwiel aangetikt door de trein die richting Mechelen reed”, klinkt het bij de politie.

De fiets is door de trein meegesleurd. Het meisje zelf kwam ten val, maar liep geen verwondingen op. “Ze heeft heel veel geluk gehad dat ze zelf niet is meegesleurd door de trein en dat de schade beperkt is gebleven tot haar fiets. Als je haar fiets zag liggen, dan besef je dat ze echt door het oog van de naald is gekropen”, vertellen verscheidene mensen die kort na de aanrijding passeerden.

Noodstop

Door de aanrijding voerde de machinist een noodstop uit. Op de trein zaten heel wat pendelaars. “Wij hebben niets gevoeld. De treinbegeleidster heeft ons wel goed op de hoogte gehouden zodat we wisten waarom de trein gestopt was”, zegt de Bornemse schepen Liesje Pauwels (CD&V). Zij zat op de trein en was onderweg naar haar werk. “We moesten ongeveer een uurtje op de trein blijven zitten en konden dan, met de nodige hulp, uit de trein stappen. Ik ben vooral opgelucht dat er geen slachtoffer is gevallen bij het ongeval.”