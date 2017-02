De Wever: “Ik voel me schuldig over wat ik Koen Kennis heb aangedaan”

Bart De Wever, N-VA-partijvoorzitter en burgemeester van Antwerpen, kondigt hervormingen aan na de schandelen rond intercommunales. Hij voelt zich ook verantwoordelijk voor het feit dat schepen en partijgenoot Koen Kennis geviseerd wordt, omdat hij zoveel mandaten bekleedt.

“Toen we in 2012 de grootste partij werden in Antwerpen, moesten we ineens tientallen mandaten invullen”, vertelt De Wever. “Ik heb toen gezegd: ik hou me daar niet mee bezig, ik ken niets van bedrijfsbeheer. En ik heb Koen Kennis gevraagd om dat te doen. En nu krijgt die man de hele wereld over zich heen. Ik voel me daar schuldig over.”