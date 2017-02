De Wever: “Ik wil niet de partijvoorzitter zijn die mensen overboord gooit in momenten dat ze het moeilijk hebben”

Bart De Wever, N-VA-partijvoorzitter en burgemeester van Antwerpen, kondigt hervormingen aan na de schandelen rond intercommunales. Hij voelt zich ook verantwoordelijk voor het feit dat schepen en partijgenoot Koen Kennis geviseerd wordt, omdat hij zoveel mandaten bekleedt.

“Toen we in 2012 de grootste partij werden in Antwerpen, moesten we ineens tientallen mandaten invullen”, vertelt De Wever. “Ik heb toen gezegd: ik hou me daar niet mee bezig, ik ken niets van bedrijfsbeheer. En ik heb Koen Kennis gevraagd om dat te doen. En nu krijgt die man de hele wereld over zich heen. Ik voel me daar schuldig over.”

De N-VA profileert zich als een niet-traditionele partij, maar zit nu ook wel in de intercommunales en hun vele dochters.

Foto: BELGA

Bart De Wever: Het probleem is dat de meeste Vlaamse gemeenten te klein zijn. Door samen te werken krijgen ze wel voldoende bestuurskracht. Ik ben voor samenwerking. Ik vind ook dat wij daarin vertegenwoordigd moeten zijn omdat het gaat om zaken die de steden en gemeenten aanbelangen. Maar het is uit de hand gelopen. Er zijn te veel intercommunales en vooral te veel dochterondernemingen waar veel te hoge vergoedingen worden ­uitgekeerd.

Een probleem is dat men steeds dezelfde mensen tegenkomt, die bovendien werken met management­vennootschappen.

Het is een piramide, het ene mandaat vloeit veelal voort uit het andere mandaat. Ik weet dat het niet uit te leggen is. De mensen willen het ook niet meer weten. Maar ook voor de managementvennootschappen is er een uitleg. Bestuurders zijn aansprakelijk. Willen ze hun vrouw en hun kinderen beschermen voor wanneer het misloopt, dan zijn ze verplicht om met zo’n vennootschap te werken.

Het is niet de eerste keer dat intercommunales en hun dochters in opspraak komen.

Het was een opbouw tot een catharsismoment. We zijn nu zover. Ik weet van mijn contacten met de andere voorzitters dat alle partijen bereid zijn om nu de zaken grondig aan te pakken. De Vlaamse regering gaat vrijdag een eerste reeks maatregelen nemen. In het Vlaams Parlement gaat de commissie Binnenlands Bestuur maatregelen uitwerken tegen de zomer. En op federaal niveau gaat een werkgroep politieke vernieuwing binnen Binnenlandse Zaken hetzelfde doen. Het zal nooit meer zijn zoals het was.

Kan uw partijgenoot ­Siegfried Bracke Kamer­voorzitter ­blijven?

Foto: BELGA

Ik heb ooit Jean-Marie Dedecker naar de N-VA gehaald en hem daarna moeten zeggen dat het toch niet kon. Het is de enige beslissing waar ik nachten lang wakker van heb gelegen. Ik heb toen voor mezelf beslist: dit nooit meer. Siegfried heeft zichzelf tot voorwerp van de volkswoede gemaakt door slecht te communiceren. De hele N-VA deelt in de klappen. Maar ik wil niet de partijvoorzitter zijn die mensen de keel oversnijdt en overboord gooit in momenten dat ze het moeilijk hebben. Siegfried heeft overigens ook geen deontologische fouten gemaakt.

Moeten politici wel bedrijven adviseren?

Die vraag kunnen we ons stellen. Maar dan kunnen we ons ook de vraag stellen of er in onze parlementen wel plaats is voor leerkrachten die meestemmen over onderwijshervormingen, voor advocaten die in de commissie justitie zitten en die ook adviezen geven en zich hiervoor laten betalen of voor bedrijfsleiders die belang hebben bij een verlaging van de vennootschapsbelasting.

Voor wanneer is die verlaging van de vennootschaps­belasting?

De regering-Michel heeft goed werk geleverd op sociaaleconomisch vlak met belangrijke hervormingen. De begroting was vorig jaar een buisvak. Dit jaar ziet het er beter uit. Dat houdt het risico is dat de regering op haar lauweren gaat rusten. We moeten het begrotings­objectief aanhouden. Daar zijn bijkomende maatregelen voor nodig en die nemen we best nu. In een verkiezingsjaar is dat moeilijker. Het zou ook goed zijn mochten we zo snel mogelijk de vennootschapsbelasting kunnen verlagen. Het zou de kmo’s een boost geven.

De CD&V wil in ruil een meerwaardebelasting.

De meerwaardebelasting zoals de CD&V die voorstelt vind ik niet zo’n goed idee. Volgens hen viseert die enkel de Marc Couckes van deze wereld. Maar zoveel Marc Couckes zijn er niet. De belasting zal niet opbrengen wat ze ervan verwachten, met als gevolg dat de belastbare basis zal worden uitgebreid. En dan komen we bij de middenklasse. En die middenklasse, dat zijn de Vlamingen met wat spaargeld en een tweede huis. Dat willen we niet.

Een patstelling.

Neen. Ik heb geen enkele behoefte om te kibbelen. Ik begrijp dat ook CD&V en Open Vld iets willen in ruil voor onze verlaging van de vennootschapsbelasting. Er moet voor iedereen te eten en te drinken zijn. Ik ben trouwens samen met de CD&V vragende partij voor een meer rechtvaardige fiscaliteit en wij hebben voorstellen. Welke? Dat ga ik u nu niet vertellen.