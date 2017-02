Raadslid wil afschaffing verbod op zwemshorts

Mechelen - Verkozene Farid Bennasser (sp.a) heeft er tijdens de jongste gemeenteraad voor gepleit om het verbod op zwemshorts in Mechelen af te schaffen. Het stadsbestuur is niet geneigd daar op in te gaan.

Het verbod wordt volgens Bennasser door jongeren en Mechelaars uit de allochtone gemeenschap in de stad ervaren als een pestmaatregel. Zij zwemmen liever in short dan in een aansluitende zwembroek. “Voor de meest commerciële zwembaden en alle zwembaden in de omgeving geeft een zwemshort blijkbaar geen problemen op het vlak van hygiëne. Als Mechelaar moet ik dus gaan zwemmen in Sint-Katelijne-Waver of Lier”, zegt het gemeenteraadslid.

Farid Bennasser stelt daarom een alternatief voor. “Zoals zwemmers te verplichten om voorafgaandelijk te douchen. Daarmee wordt de hygiëne evenzeer gewaarborgd. Het lijkt mij een efficiëntere en minder discriminerende maatregel”, vertelt hij.

"Nog nooit een klacht gekregen"

Schepen van Sport Walter Schroons (CD&V) ziet het probleem niet. “Ik ben net iets meer dan vier jaar schepen. Nog nooit heb ik een klacht gekregen over het verbod op zwemshorts. Deze maatregel werd trouwens ingevoerd in 2008, toen nog in coalitie met sp.a”, reageert de schepen.

Dat het verbod discriminerend is, spreekt Schroons tegen. “Dan zou ik er zelf moeite mee hebben. Ik heb mezelf ook al eens vergist toen ik in een zwemshort in het zwembad stond. Toen is er mij vriendelijk op gewezen dat dit niet kon. Het gaat puur om hygiëne. In shorts blijven al eens dingen achter. Niet alleen zand van een strand, er is zelfs al een aansteker teruggevonden in het zwembad”, zegt hij.