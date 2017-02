Voorstel ‘De betrokken burger’ aan stad: “Maak van oude pastorij nieuw dorpshuis”

Mechelen / Leest - De oude pastorij van Leest (Mechelen) niet verkopen, maar omvormen tot dorpshuis. Dat voorstel is ingediend door het actiecomité ‘De betrokken burger’. Het schepencollege gaat het vrijdag bespreken.

De stad heeft de intentie om de historische en geklasseerde pastorij uit 1776, naast de kerk van Leest, te verkopen. “Dat is tegen de zin van de Leestenaars”, meent het actiecomité ‘De betrokken burger’. Daarom hebben ze een alternatief voorstel ingediend bij het schepencollege om de oude pastorij te renoveren en als nieuw Dorpshuis in te richten.

Leest was er als een van de eerste deelgemeenten bij om het gerenoveerde oud-gemeentehuis als Dorpshuis in gebruik te nemen. Maar volgens het actiecomité beperken de activiteiten er zich tot de mini-bibliotheek en de wijkagent en wordt het deels ook door de school ‘De Spiegel’ gebruikt.

“Het nieuwe Dorpshuis zou ook gebruikt kunnen worden als vergaderruimte, tentoonstellingsruimte, huisvesting van de Wereldwinkel, aanvraag van documenten, oefenlokaal voor de toneelvereniging, lezingen, enzovoort. Maar ook de toegankelijkheid is veel beter voor andersvaliden en er zijn ook mogelijkheden om uit te breiden”, zegt Paul Peeters namens ‘De betrokken burger’.

Huurinkomsten

De actievoerders wijzen er verder op dat de renovatie van de pastorij voor het overgrote deel gesubsidieerd zal worden. “Zo blijven gebouw en de tuin in handen van de stad. Met de huurinkomsten van de twee geplande appartementen worden de kosten tot een minimum herleid. Indien de restauratie nu niet wordt uitgevoerd, vervalt het dossier en zien we 500.000 euro aan onze neus voorbij gaan”, zegt Peeters.

Schepen van Wijk- en Dorpszaken, Katleen Den Roover (N-VA) zegt dat het voorstel vrijdag besproken wordt in het schepencollege. “We gaan het advies van onze diensten vragen. Maar we hebben geen geld om tussen te komen én in onze meerjarenplanning staan inkomsten geboekt van de verkoop van de pastorij.”