Nog dit voorjaar eerste trajectcontroles

Mechelen / Hombeek - De primeur van de eerste trajectcontroles in Mechelen is voor deelgemeente Hombeek. Daar moeten ze dit voorjaar van start gaan op de drukke as naar Kapelle-op-den-Bos. Tegen de zomer volgen er nog meer locaties.

Op het traject tussen de Mechelseweg, de Bank-, de Gijsbeek- en de Expoelstraat komen de eerste camera’s met nummerplaatherkenning die bestuurders controleren op snelheid. “Volgens de huidige planning is dat eind maart of april”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).

Tegen de zomer al moeten de andere gemeentewegen volgen. In Mechelen zijn dat de Nekkerspoelstraat en de Battelse-, de Brusselse-, de Lierse- en de Tervuursesteenweg. Maar ook het traject tussen de Hombeeksesteenweg in Mechelen-Zuid en de Mechelseweg in Hombeek.

In Leest tenslotte komen er ANPR-camera’s op het traject tussen de Juniorslaan en de Dorpstraat. “In de Dorpstraat bevindt zich een van de meest storende asverschuivingen die voor onnodige verkeershinder zorgt, soms met hallucinante toestanden”, stelt gemeenteraadslid Kerstin Hopf (N-VA).

Evaluatie verkeersremmers

Hopf hoopt dat er met de invoering van de trajectcontroles een grondige evaluatie komt van verkeersremmers. “In de deelgemeenten zijn er de voorbije jaren talloze verkeersdrempels, bloembakken, paaltjes, en andere hindernissen geplaatst. Een aantal hebben zeker hun nut, maar andere missen hun doel en zorgen voor files, geluidshinder en frustratie, ja zelfs verkeersagressie”, legt Hopf uit.

Volgens bevoegd schepen Marina De Bie zullen verkeersremmers niet automatisch verdwijnen. “We zullen dat evalueren en geval per geval bekijken”, geeft ze aan. Bij de aankondiging van de trajectcontroles had burgemeester Bart Somers gezegd dat de camera’s storende verkeersremmers overbodig maken.