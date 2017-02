Jonge politici nemen initiatief voor hartveiliger sportclubs en scholen

Mechelen - De stad Mechelen gaat sportclubs en scholen aanspreken voor een groepsaankoop van AED-toestellen. Dat gebeurt op initiatief van gemeenteraadsleden Hamid Riffi (CD&V) en Freya Perdaens (N-VA).

Een AED-toestel is een draagbaar toestel dat bij levensbedreigende hartritmestoornissen automatisch een elektrische schok kan toedienen. "Steeds vaker horen we berichten over jonge sporters die overlijden na een hartstilstand. Sterfgevallen die wij kunnen voorkomen. Door de aankoop van AED's te faciliteren en het aanbieden van reanimatiecursussen hopen we dit aantal in te dijken," zegt Riffi. De sportdienst van de stad en Sport Actief Mechelen (SAM) werken voor de sportclubs een systeem van cofinanciering uit.

Voor Perdaens mocht het nog verder gaan. Zij diende een amendement in om ook scholen te bevragen en te betrekken bij een groepsaankoop. "We promoten het gebruik van schoolinfrastructuren buiten de schooltijden. Dat verhoogt het risico op een incident ter plaatse. Aangezien er op dit moment nog geen enkele school in het Mechelse geregistreerd staat als Hartveilige school, is er zeker ruimte voor verbetering," geeft Perdaens mee. Schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA) staat volledig achter het amendement en neemt dit voor verdere uitwerking mee naar het Onderwijs Overleg Mechelen (OOM).