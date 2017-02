Royal de Luxe op Grote Markt te duur: “We moesten asfalt aanleggen”

Mechelen - De voorstellingen van Royal de Luxe in Mechelen vinden vanaf eind volgende week plaats aan de Nekkerhal. Ze op de Grote Markt organiseren, zou meer dan 150.000 euro extra kosten. “En dat vind ik niet verdedigbaar”, reageert burgemeester Bart Somers (Open Vld).

De 12.000 tickets voor de twintig voorstellingen het beroemde Franse straattheatergezelschap gingen in geen tijd de deur uit. De laatste 8.000 waren zelfs in amper een uur weg. Tot ieders verbazing maakte de stad woensdagavond bekend dat het spektakel uiteindelijk om technische redenen niet zal plaatsvinden op de Grote Markt.

“Tijdens de voorbereidingen is gebleken dat Royal de Luxe een vlakke ondergrond nodig heeft. De aanleg van asfalt op de Grote Markt zou exclusief btw 150.000 euro kosten. Bovendien moeten wij de wekelijkse markt dan vier of vijf keer verhuizen. Dat vinden zowel het gezelschap als wij een onverantwoorde kost”, legt Somers uit. De productie op zich kost zo'n half miljoen euro.

En dus verhuist het hele gebeuren naar terreinen van de Nekkerhal, waar de voorstellingen van 3 tot 26 maart plaatsvinden. “Symbolisch misschien zelfs nog een betere plek omdat wij daar de voorbije maanden vluchtelingen hebben opgevangen. Dit project is geen citymarketing, maar een cultureel festival rond recht en rechtvaardigheid”, zegt de burgemeester nog. De horeca in de binnenstad is ontgoocheld over de verhuis naar de rand.