Bezoek aan Schipperskwartier nekt Range Roverbende

Hoogstraten / Lille - Vijf leden van de vermeende Range Roverbende moesten zich woensdag verantwoorden voor de strafrechter in Turnhout. Tegen het kopstuk, Noreddine F. uit Zundert, werd 30 maanden effectieve celstraf gevorderd.

Tussen augustus 2013 en oktober 2014 schuimde een bende de provincies Antwerpen en Limburg af op zoek naar luxevoertuigen. Ze hadden het vooral gemunt op Range Rovers. De wagens werden telkens van de oprit gestolen, nadat een zijruit was ingeslagen. De originele sleutel werd niet gestolen.

“Met speciale apparatuur slaagden de dieven erin om de software te kopiëren op een blanco sleutel. Vervolgens gingen ze met de auto’s aan de haal”, zei substituut Catherine Dederen. “Op camerabeelden was te zien dat telkens dezelfde voertuigen met Nederlandse nummerplaat in de buurt opdoken.”

Op 15 oktober 2014 kon een Mercedes onderschept worden aan een benzinestation in Brasschaat. Murat O. (26) zat aan het stuur. Dat in het handschoenkastje de speciale apparatuur zat, wist hij niet. “Het was mijn voertuig niet”, zei de man uit Den Haag. “We waren op de terugweg van een bezoek aan het Schipperskwartier in Antwerpen.”

Uiteindelijk werden slechts vijf zaken weerhouden: de diefstal van twee Range Rovers in Wuustwezel en Brecht en pogingen in Lille, Hoogstraten en Essen. Murat was de enige die opdaagde. Tegen hem werd 12 maanden cel gevorderd.