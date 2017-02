Politiek gekibbel rond openheid bestuur

Boechout - Het Boechouts gemeente-bestuur is, omwille van het laattijdig verstrekken van informatie over sportcomplex Sneppenbos, door de gouverneur van Antwerpen op de vingers getikt.

“Maanden aan een stuk vroeg de N-VA fractie om informatie in verband met de bezetting en de gebruikers van het nieuwe sportpark Sneppenbos”, vertelt Sven Snyders, fractieleider van N-VA Boechout-Vremde. “Ook in het dossier rond de bouwwerken op de terreinen van BMT, kregen we niet alle informatie op tijd.”

De fractieleider van de enige oppositiepartij in Boechout diende een klacht in bij de gouverneur. De gouverneur volgt Snyders en tikt het Boechouts gemeentebestuur op de vingers en vraagt hen zorgvuldiger om te springen met het verstrekken van informatie.

Volgens burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout en Vremde) maakt de N-VA van een mug een olifant. “Alle informatie over de bezetting van het sportpark is openbaar op de website”, stelt T’Sijen. “De bijkomende informatie die N-VA opvroeg over het sportpark is door een intern misverstand even blijven liggen, maar uiteindelijk, inderdaad wat later, wel bezorgd. Er was trouwens op de gemeenteraad onmiddellijk gevraagd door mij om de informatie die raadsleden vragen, te bezorgen.”