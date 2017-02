Pedofiel trekt met list in bij slachtoffer (16)

Herselt - Het Openbaar Ministerie in Turnhout vorderde woensdag 40 maanden celstraf tegen een jeugdleider voor het maandenlange seksuele misbruik van een 16-jarige jongen uit Herselt. De man uit Genk bekende de feiten.

Monitor Jordy C. (21) leerde zijn slachtoffer kennen op een zomerkamp in 2015. Nadien hield hij onder meer via de sociale media contact met de jongen met een mentale beperking. Hij maakte vervolgens met hem uitstapjes naar de karting en Bobbejaanland en bleef bij het slachtoffer slapen.

Wat de ouders niet wisten, was dat hun zoon toen al door Jordy C. werd verkracht en aangerand. De jongeman ging nog een stap verder. In juni vorig jaar wist hij met een list de ouders te overtuigen hem in huis te nemen. Hij had naar eigen zeggen werk gevonden in de buurt en het boterde niet meer met zijn vader.

Tijdens een kamp in augustus 2016 in Westerlo kwam het misbruik aan het licht. De jongen sloeg tilt en de kampleider verwittigde de politie. Jordy C. ging door de knieën. De openbare aanklager eiste woensdag 40 maanden celstraf.

Jordy C. zit sinds begin deze maand opgesloten in de gevangenis van Turnhout nadat hij het contactverbod met de jongen had geschonden en plannen had om met hem naar Engeland te gaan.