What’s Left? brengt hip outletconcept naar Antwerpen

Na een succesvolle tijdelijke winkel in Hasselt komt het outletconcept ‘What’s Left?’ naar hartje Antwerpen. De garage van het oude postgebouw zal als locatie dienen voor de eerste Antwerpse pop-up van het bedrijf. “We willen het outletgebeuren weer aantrekkelijk maken in België.”

Voor koopjes hoeft u voortaan dus niet meer te wachten tot de solden. Bij What’s Left? krijgt u gemiddeld zo’n vijftig procent korting op de gewone winkelprijs, dit het hele jaar door. Het outletgebeuren is niet nieuw, maar volgens initiatiefnemer Wouter Reijntjes sloeg het in België tot voor kort niet zo goed aan. “Vaak wordt outlet geassocieerd met gedemodeerde collecties die worden verkocht in een droevige, kale setting”, vertelt hij. “Wij willen hierin verandering brengen. Dat doen we door in onze winkels veel aandacht te besteden aan het interieur en de beleving. De consument van vandaag wil immers verrast worden."

De hoge ruimte van de garage van het vroegere postgebouw zal dus veranderen in een modeboetiek waarin een aantal innovatieve elementen worden neergepoot. Denk aan een toog in een grillige vorm en een omgekeerde Mini Cooper die zal dienen als deejaybooth. Wie wil pauzeren, kan even plaatsnemen in de luxueuze Chesterfield-fauteuils.

Vanaf zaterdag tot en met 2 april zal What’s Left? te vinden zijn aan de Lombardenvest, om daarna alweer te verhuizen naar een tijdelijke stek in de Twaalfmaandenstraat, een zijstraat van de Meir.

Info: What’s Left?, van 25 februari tot 2 april in Lombardenvest, in de garage van het oude postgebouw, www.whatsleft.be