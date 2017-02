In het Amerikadok in Antwerpen is zaterdag het lichaam van de zeventigjarige Johanna Withagen teruggevonden. De vrouw had dinsdagnamiddag rond 14.30 uur de Noorse Zeemanskerk in de Indiestraat verlaten, maar verdween toen spoorloos.

Haar auto, een donkere Volvo S60 met kentekenplaat 1BFT870, werd aangetroffen in de Merantistraat, op ’t Eilandje.

Zaterdagmiddag werd haar lichaam teruggevonden.