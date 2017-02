Weduwnaar (84) hervindt zijn optimisme dankzij ‘Hotel Römantiek’: “Mijn vrouw zou me dit gegund hebben”

Voor de liefde ben je nooit te oud. Dat bewijst Pierre Maes (84) uit Hoboken. In Hotel Romantiek zie je de oudste deelnemer aan het Vier-programma met volle teugen genieten van het vrouwelijk gezelschap. “Dankzij dat avontuur ben ik opnieuw optimistisch”, zegt Pierre, die drie jaar geleden zijn vrouw verloor na een huwelijk van vijftig jaar.

In Hotel Römantiek nemen Otto-Jan Ham, Sven De Leijer en Frances Lefebure dertig senioren mee naar een hotel in het Zwitserse Bergün om de vergeten vlinders in hun buik weer wakker te schudden. ...