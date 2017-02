Antwerpse sp.a trekt aan alarmbel rond hoge aangifte-drempel bij huiselijk geweld

Antwerpen - Wie in Antwerpen aangifte wil doen van huiselijk geweld moet daarvoor vaak een te hoge drempel over bij het onthaal van de lokale politie. Dat vindt de Antwerpse sp.a.

“Slachtoffers van deze problematiek moeten sowieso al veel moed bijeenrapen om naar hun lokale politiekantoor te stappen, en als ze dan onvoldoende Nederlands spreken krijgen ze te horen dat ze alleen bij een tolk terechtkunnen in het kantoor aan de Noorderlaan, waar alles gecentraliseerd wordt”, zegt Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws, die woensdagavond in de wijk Kiel samen met enkele slachtoffers actie voerde rond het thema.

Foto: Wim Hendrix

Volgens sp.a ligt een deel van het probleem bij de Salduz-wetgeving die te strikt wordt toegepast bij de specifieke problematiek van huiselijk geweld, maar ook bij het stadsbestuur dat een tolkendienst afschafte, waardoor beëdigde tolken niet meer tot in de wijkkantoren komen. “Op het kantoor krijgen slachtoffers dan te horen dat ze met een combi naar de Noorderlaan kunnen gevoerd worden om daar een verklaring af te leggen”, zegt Meeuws. “Dat is natuurlijk een trauma bovenop een trauma en bovendien moeten ze ook daar vaak nog uren lang wachten. Antwerpen heeft het rijkelijkst gefinancierde politiekorps van ons land, dat moet dus beter kunnen. De politiemensen op het terrein kunnen daar echter weinig aan veranderen.”

Meeuws wijst er ook op dat het aantal aangiften van intrafamiliaal geweld de voorbije jaren stevig daalde - van 2012 tot 2015 met 12 procent - en stelt dat dat weinig of niets te maken heeft met de algemene daling van de Antwerpse criminaliteit. “Niet elke daling van criminaliteitscijfers is per definitie goed nieuws”, meent hij. “Cijfers rond huiselijk geweld dalen vooral door onderrapportage.”