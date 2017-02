Oud Lierse-voorzitter mag drie jaar geen bedrijf leiden

Mol / Lier - Het hof van beroep in Antwerpen heeft Leo Theyskens (56) uit Beringen veroordeeld tot zes maanden celstraf en 6.000 euro boete voor inbreuken op de faillissementswetgeving en de laattijdige aangifte van het faillissement.

De voormalige voorzitter van voetbalclub Lierse mag drie jaar lang geen functie opnemen als bestuurder, commissaris of zaakvoerder van een vennootschap.

De feiten waarvoor Theyskens terechtstond deden zich voor tussen september 2011 en april 2013. Hij leidde toen in Mol het bedrijf Consultancy Trading and Investments. De firma ging in september 2011 over de kop.