Hip in de lente: een beetje haar op je accessoires

Modeontwerpers toonden het al als ze hun lentecollecties voor 2017 voorstelden: harige accessoires - uiteraard het allerliefst uit nepbont! - zijn hip. Van pomponnetjes tot so fluffy handtassen, ze geven een zachte toets aan je look.

Het Italiaanse modehuis Fendi versierde de handtassen met harige sleutelhangers, terwijl de clutches bij Simonetta Ravizza volledig uit pluche waren ontworpen. Rick Owens, niet zelden de vreemde eend in de bijt - ging voor een pluizige bombastische broche op zijn geometrische silhouetten.

Fendi - Anya Hindmarch - J. Crew

Ook bij Anya Hindmarch kwamen streelzachte accessoires terug. Opnieuw in de vorm van sleutelhangers, maar evenzeer in fluffy slippers. Bij J. Crew leggen ze de nadruk dan weer op verschillende pomponnetjes in felle kleuren. Het ziet er trouwens naar uit dat aaibare mode ook komende herfst in de mode blijft, al valt te betwijfelen of deze Crocs met een harig randje van ontwerper Christopher Kane potten gaan breken.

Zo maak je jouw look extra aaibaar: