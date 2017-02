Het moest er eens van komen: nu ook “America First, Antwerp second”-filmpje

Nu zowat ieder land zijn eigen versie maakte van het “America first, Holland second” filmpje, gaat de virale grap verder en wagen vele creatievelingen zich aan een versie over hun stad. Zo ook in Antwerpen, waar de mensen achter de website Het Beleg Van Antwerpen zich lieten gaan.

Op hetbelegvanantwerpen.com vind je vooral grappen en verzonnen items. “Fake news” zoals Donald Trump het zou zeggen. Maar in hun filmpje nodigen de makers alvast de Amerikaanse president uit om zeker langs te komen in Antwerpen: hier wonen immers ‘great people’ en er is alvast parking genoeg. Met nog enkele sneren naar Brussel en België als extra, wordt vooral geschetst waar Antwerpen zoal voor staat. Benieuwd of het filmpje, net als vele andere “America First” video’s , ook een miljoenenpubliek zal vinden.

Ook andere Belgische steden waagden zich al aan een eigen “America First “ video. Hieronder vind je het fel gesmaakte filmpje van Oostende.