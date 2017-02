Force India F1-team presenteert de VJM10

Het Force India F1 team heeft vanmiddag de VJM10, haar nieuwe wagen voor het F1-seizoen 2017 voorgesteld.

Force India zag Nico Hulkenberg naar Renault vertrokken en trok Esteban Ocon als vervanger. De Fransman reed het voorbije jaar negen races bij Manor Racing en maakt deel uit van het talentenprogramma voor jonge rijders van Mercedes. Bij Force India zal hij samen met Sergio Perez het rijdersduo vormen.

Het F1-seizoen 2016 was een erg goed seizoen voor Force India. De renstal slaagde erin om vierde te eindigen in het kampioenschap, achter de grote drie Mercedes, Red Bull en Ferrari. Met de VJM10 wil Force India proberen om in 2017 deze prestatie te evenaren, de top-3 bijbenen zal gezien het eerder beperkte budget van Force India immers moeilijk worden, al weet je uiteraard nooit met de ingrijpende reglementswijzigingen.

Het zijn ook diezelfde reglementswijzigingen die eventueel de vierde plaats van Force India kunnen bedreigen. De krachtsverhoudingen in de F1 kunnen immers serieus door elkaar geschud worden.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: