Ben Weyts raakt onwel in Vlaams Parlement: zitting geschorst

De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is woensdag onwel geworden in het Vlaams Parlement. Toen hij een antwoord wilde geven op een vraag van collega Annick De Ridder, zei hij dat hij zich niet goed voelde. Met ondersteuning van enkele parlementsleden verliet hij de zaal. De zitting werd geschorst.

Weyts was midden in zijn betoog over de lage emissiezone in Antwerpen en het veiligheidsplan van De Lijn onwel geworden en verontschuldigde zich dat hij zich niet goed voelde. Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) greep onmiddellijk in en schorste de vergadering. Er werd een dokter opgeroepen en de minister werd naar huis gevoerd.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werd in december ook al eens onwel in het Vlaams Parlement. Tijdens haar betoog draaide ze toen weg en moest ze gaan liggen.