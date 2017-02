Paracommando’s simuleren mijn-explosie voor opdracht in Mali

Kasterlee / Tielen - Eind volgende maand vertrekken opnieuw 96 man van het Derde Para van Tielen voor een drie maanden durende bewakingsopdracht in het Afrikaanse Mali. Woensdag kregen de militairen een soort examenoefening alvorens de komende weken… opnieuw patrouilles te lopen in Brussel.

Echt Malinees kon je het scenario woensdag niet noemen: druipende bossen, een zompige heide, nu eens gutsende dan weer druilerige regen. Toch speelden de drie betrokken pelotons in alle ernst hun ‘synthese- oefening’ nadat ze de voorbije dagen in Tielen nog massa’s theorie hadden te slikken gekregen. Daarbij ook enige culturele voorbereiding op dat reusachtige tegen de Sahara gelegen land.

Sinds 2013 geeft de Europese Unie het straatarme Mali ondersteuning nadat islamitische rebellen bijna de hoofdstad Bamoko hadden veroverd. Die operatie ‘European Union Training Mission Mali’ (EUTM Mali) heeft haar hoofdkwartier in Bamoko en leidt Malinese troepen op in het 60 km noordelijker gelegen kamp Koulikoro, langs de Niger.

Sinds begin dit jaar wordt de beschermingseenheid van deze trainingsmissie in Koulikoro geleverd door het Derde Para onder leiding van luitenant-kolonel Cedric Billiet. Terwijl de staf zes maanden ter plaatse blijft, wordt de 96 man sterke ‘Force Protection’ na drie maanden afgelost. Dat tweede contingent legde dan ook woensdag zijn examen af in allerlei technieken zoals reageren op mijnexplosies en bermbommen of het, onder dekking van pantserwagens, verkennen van een riskante route. Wat wel duidelijk was: de para’s snakken naar deze opdracht. Voor het eerst sinds Afghanistan kunnen ze immers nog eens naar een “echte” operatie, hoewel ze het voorbije jaar wel op oefening trokken naar Congo en Gabon. Maar de voorbije twee jaar was het vooral patrouilles lopen in de winkelstraten van Brussel.