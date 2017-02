Britten zeggen ‘nee’ tegen 199.000 jobs

Door de eengemaakte Europese markt te verlaten, laat Groot-Brittannië 199.000 extra jobs staan. Het zegt ook ‘neen’ tegen een potentiële welvaartswinst van 476 euro per huishouden.

Tot die conclusie komt een rapport over de economische effecten van de eengemaakte markt, dat vandaag gepubliceerd wordt door de Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham) in Europa. De eengemaakte markt heeft voor vrijwel alle lidstaten positieve effecten gehad, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering, stellen de onderzoekers vast.

Vooral in Groot-Brittannië zijn de maximale effecten nog lang niet bereikt. De mate van integratie in de eengemaakte markt is tot nu toe lager gebleven dan voor andere landen het geval is. Toch heeft de Britse economie sinds 1990 enorme voordelen gehaald uit de eengemaakte markt. Het rapport raamt dat de economie daardoor nu 1,3 procent groter is, wat per huishouden neerkomt op 933 euro. De integratie heeft ook 389.000 arbeidsplaatsen opgeleverd.

Als Groot-Brittannië in de eengemaakte markt zou blijven en de mate van integratie nog zou kunnen optrekken tot bijvoorbeeld dat van België, is er nog 0,48 procent extra groei haalbaar en 165.000 extra jobs. Als bovendien de handel in diensten binnen de EU nog met 50 procent groeit, kan de winst in werkgelegenheid stijgen tot 199.000 arbeidsplaatsen.

Het onderzoek heeft niet berekend wat het gevolg zou zijn van de omgekeerde beweging die de Britten nu gaan maken: de uitstap uit de eengemaakte markt.

België is een van de landen die zeer goed geïntegreerd zijn in de eengemaakte markt. Door de welvaartswinst die ons land sinds 1990 heeft geboekt dankzij de Europese integratie, is de economie 2,51 procent groter dan zonder die winst het geval zou zijn. Dat komt neer op ruim 2.000 euro per huishouden. Zonder de eenheidsmarkt zouden er in België 113.000 jobs minder zijn dan nu, raamt het rapport.