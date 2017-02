Verviers-Pepinster vraagt geen licentie aan voor volgend seizoen

Brussel - Wolves Verviers-Pepinster heeft geen ambitie om volgend seizoen opnieuw deel uit te maken van de Belgische basketelite. De club meldt woensdag geen licentie voor de Euromillions League voor 2017-2018 aan te vragen.

Door financiële moeilijkheden moest Verviers-Pepinster dit seizoen afzien van een team in de hoogste klasse. De club is alleen actief op het derde niveau.

“Hoewel we al maanden energie in het dossier steken, zijn we er niet in geslaagd het nodige budget te verzamelen. Het is dus met veel spijt dat we deze beslissing moeten nemen”, luidt het.