Groen: “Voorbereidingswerken stoppen en gaan voor historische consensus”

Ook Groen reageert verheugd op het voorstel tot compromis van actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal in het Oosterweeldossier. De partij roept de Vlaamse regering nu op om “dit momentum te nemen om tot een gedragen oplossing te komen, een historische consensus”. Dan moeten echter wel de voorbereidingswerken voor de Oosterweelverbinding stopgezet worden, klinkt het, om te vermijden dat iedereen voor voldongen feiten wordt gesteld.

“Met Groen hebben we altijd gepleit om het verkeer verder van de stad brengen en hebben we ons hard verzet tegen de impact van de Oosterweelverbinding op de ruimte en de gezondheid van de Antwerpenaars”, zegt Vlaams parlementslid en Antwerps Groen-fractieleider in de gemeenteraad Wouter Van Besien. “Het radicaal haventracé kan tegemoetkomen aan ons pleidooi, al moet uiteraard ook goed in kaart gebracht worden wat dit betekent voor de leefbaarheid van de noordelijke gemeenten. Wat betreft ‘Oosterweel-light’ zal nog grondig moeten bekeken worden wat dit juist betekent voor Deurne-Noord, Borgerhout, den Dam, Merksem en het Noordkasteel.”

Van Besien spreekt echter wel al van “een belangrijke stap” richting een oplossing en wil dan ook dat de regering nu duidelijk maakt dat ze “in alle openheid en zonder voldongen feiten verder overleg wil”. Dat kan alleen maar als een aantal voorbereidende werken op basis van de regeringsplannen nu stoppen, stelt hij. Van Besien wijst er ook op dat er nog vragen bestaan over de financiering voor de overkapping van de Antwerpse ring, de modal shift naar alternatieve vervoersmiddelen die nodig geacht wordt en de leefbaarheid van de bevolking in Zwijndrecht.