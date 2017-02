Het derde wiel aan de wagen? Deze vrouw toont hoe vervelend het is

Onder de naam Third Wheel Extravaganza heeft een vrouw een grappige Instagramaccount gelanceerd waarbij ze in elke foto het derde wiel aan de wagen is. Weet jij hoe het voelt om altijd het bruidsmeisje te zijn, maar nooit de bruid, dan komen deze situaties je ongetwijfeld bekend voor.

Je ziet iedereen om je heen verliefd worden, zich verloven en uiteindelijk trouwen. Wat doe je dan als je eenzaam en alleen achterblijft? Er iets grappig mee doen en er dus een Instagramaccount aan wijden? Juist ja, of dat is toch wat deze anonieme vrouw deed met Third Wheel Extravaganza. "Ah liefde, het doet de wereld draaien. Tenzij je mij bent. Dan raak je bij schattige koppeltjes steeds op de achtergrond verzeild, maar hey", klinkt het in de profielbeschrijving.

