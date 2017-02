Tot zeven jaar cel voor drugsmokkel in paardentrailer naar Italië

Geel / Heist-op-den-Berg - Het kopstuk van een drugsbende die met paardentrailers kilo’s cocaïne naar Italië heeft gevoerd, is woensdag in Turnhout veroordeeld tot zeven jaar effectieve celstraf. Het gaat om Mohamed M. (41) uit Amsterdam.

De zaak ging op 13 december 2014 aan het rollen. De 57-jarige Noël V. uit Geel stapte toen naar de politie omdat hij met de dood werd bedreigd. Als hij niet snel 280.000 euro zou ophoesten, zou hij een kopje kleiner worden gemaakt.

Tijdens het onderzoek kon de politie een vijfkoppige drugsbende in kaart worden gebracht. De bende voerde onder het mom van paardentransporten cocaïne van Nederland via België naar Italië uit. Tweemaal ging dat goed voor Vincent D. (31) uit Geel, in wiens manage in september 2013 ook al een hennepplantage was ontdekt.

Maar bij het derde transport keerde de paardenwagen, met aan boord de chauffeurs Henry V.L. (49) uit Heist-op-den-Berg en Noël V., terug zonder de 280.000 euro die de Italianen hadden betaald.

Mohamed M., alias ‘den Brede’, kreeg woensdag zeven jaar effectieve celstraf en 120.000 euro boete. Zijn Amsterdamse kompaan M’hamed B. (38) werd vrijgesproken voor de drugstransporten. Maar kreeg twee jaar voor bedreigingen en afpersing.

Henry V.L. kreeg vier jaar effectief. Noël V. kwam weg met 30 maanden voorwaardelijk, met uitzondering van de periode die hij in voorarrest zat. Voor Vincent D. hield de rechter rekening met een eerdere veroordeling uit oktober 2015. Hij kreeg een bijkomende straf van 18 maanden voorwaardelijk, met uitzondering van zijn voorarrest.