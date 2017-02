Onze expert over mogelijke doorbraak in Oosterweel: “Een belangrijke stap”

De actiegroepen stRaten-Generaal, Ringland en Ademloos hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor een zogenaamd ‘radicaal haventracé’. Maar wat betekent dat nu juist? Onze expert in het Oosterweeldossier, Lex Moolenaar, laat zijn licht schijnen over de kwestie.

KAART. Doorbraak voor Oosterweel? Actiegroepen steunen compromisvoorstel

“Het is een belangrijke stap in de richting van een compromis”, zegt Lex Moolenaar, senior writer bij Gazet van Antwerpen. “Het is heel erg in het belang van de overheid en de actiegroepen dat het voor de uitspraak van de Raad van State (april-mei) tot een compromis komt.”

Het radicaal haventracé lekte onlangs uit, wordt de volgende dagen verder gedetailleerd en ontsluit het Antwerpse verkeer via enkele ingrepen in het noorden van de stad. De Oosterweelverbinding verdwijnt daarin niet helemaal, maar wordt een ‘Oosterweel Light’. Als de Vlaamse overheid en actiegroepen elkaar in dit compromis vinden, is een volksraadpleging mogelijk niet meer nodig.