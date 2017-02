Typerende schouw Zillion gaat tegen de vlakte

Antwerpen - Er was al aangekondigd dat de schouw van de voormalige danstempel Zillion tot het einde overeind zou blijven, maar in de Jan Van Gentstraat op het Zuid zijn woensdag ook de laatste afbraakwerken begonnen. De typerende blauwe schoorsteen gaat nu dus ook tegen de vlakte.

De Zillion in de Jan Van Gentstraat staat al een aantal jaren leeg en is herschapen tot een bouwval. Samen met de achtergelegen tijdelijke parking van het gerechtsgebouw en het tankstation op de hoek van de straat, verdwijnt het gebouw definitief.

De leegstaande danstempel maakt plaats voor het project The Residence, een combinatie van appartementen en commerciële ruimten. Begin maart gaan normaal de eerste bouwwerken van The Residence van start. De eerste bewoners worden in de tweede helft van 2018 verwacht.