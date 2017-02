Nieuwe impuls voor optiek Jan Sels

Ranst - Jan Sels runt samen met zijn vrouw Tine Muyshondt al sinds december 1980 de optiek Jan Sels in de Ranstse Lievevrouwestraat. Sinds dit jaar zijn de zonen Michiel en Evert ook vennoten geworden en daarmee wordt deze optiekdynastie verder gezet.

Jan Sels studeerde als eerste opticien-optometrist maar toch is het Tine die de aanzet voor het hele verhaal gaf. “Ik moest een bril kiezen en toen we daar mee klaar waren zei ik tegen Jan dat zo’n optiek me wel een fijne zaak leek. Hij was het daar mee eens en schreef zich in voor die studie. Zo openden we deze zaak in december 1980.”

Ondertussen is de winkel al vier keer verbouwd en in omvang verdubbeld. Naast Jan en Tine en de twee zonen is ook Katrien al meer dan twintig jaar een trouwe medewerker . “In het begin kregen we wel eens te horen dat dit type winkel meer in de stad dan in een dorp als Ranst paste. Gelukkig bleek dat een foutieve inschatting. We moeten strijd leveren tegen ketenwinkels maar door er altijd op te letten dat iedereen met een passende bril buitengaat en de trends goed te volgen kan je het verschil maken”zegt Jan.

Niet gepusht

Michiel en Evert, de twee oudste zonen, hebben zich nu definitief geëngageerd om de zaak verder te zetten.. Beiden zeggen met klem dat ze nooit in de opticien - richting werden gepusht.

“We vullen elkaar aan. Ook fijn is dat onze ouders ons de vrijheid geven om bepaalde dingen uit te proberen. Ze kunnen dingen loslaten en dat is voor ons een stimulans om iets nieuws voor te stellen. Zo houden we ons ook bezig met de sociale media waar zij iets minder belangstelling voor hebben. Ook de keuze voor de opvallende muurtekening met kleurrijke brillen en logo op de zijmuur kwam er door onze inbreng. Ondertussen draaien we hier al enkele jaren mee dus de klanten kennen ons ondertussen wel.”zeggen Michiel en Evert.

http://www.optiekjansels.be