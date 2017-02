'Brains For Peace' van beeldhouwer Jorg Van Daele wint tweede prijs in Chili

Kalmthout - Met zijn deelname aan een internationaal beeldhouwerssymposium in Zuid-Amerika behaalde beeldhouwer Jorg Van Daele uit Kalmthout een tweede prijs.

De tentoonstelling ging door in Valdivia in Chili van 6 tot 16 februari 2017. Aan het symposium in Chili namen naast Jorg Van Daele uit Kalmthout nog twee Argentijnen, twee Bolivianen, een Braziliaan , een Peruviaan en drie Chilenen deel. Ze maakten er een beeldhouwwerk in Marmer/travertijn van 100 cm x 50 cm x 50 cm.

Het werk van Jorg Van Daele heet 'Brains For Peace' en kreeg de tweede prijs. De overwinning ging naar een Argentijnse, plaats drie was voor een Chileense beeldhouwer.

“Ik ben vereerd door de appreciatie die ik voor mijn werk kreeg in het verre Zuid –Amerika”, aldus de Kalmthoutse beeldhouwer Jorg Van Daele.

Jorg Van Daele werd geïnterviewd op de lokale televisie in een cultureel programma en mocht reageren op de radio en in twee artikels in Chileense kranten.De tentoonstelling trok 15000 bezoekers.

