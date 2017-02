LIVE. Realiseert Antwerp het onwaarschijnlijke?

Deurne -

Door het onverwachte puntenverlies van Lierse op Lommel United is de strijd om promotie in de Proximus League weer helemaal opengebroken. Royal Antwerp FC hoopt daar zondag om 16 uur op de laatste speeldag van de reguliere competitie optimaal van te profiteren. De Great Old ontvangt Lommel United in het Bosuilstadion en zal met argusogen de wedstrijd van zijn rechtstreekse concurrent volgen. Wij volgen de nagelbijtende partij op de voet.