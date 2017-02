LIVE. Zet Lierse volgende stap richting promotie?

Lier -

De spanning is te snijden in de Proximus League. De laatste wedstrijd van het reguliere seizoen zal moeten uitmaken wie de finalewedstrijden tegen Roeselare zal spelen. Wordt het Lierse of zet Antwerp de volgende stap naar glorie? De Pallieters moeten zondag om 16 uur nota bene Roeselare bekampen. De opdracht is relatief simpel en vraagt weinig rekenwerk: winnen. Mis hier niets van de ongetwijfeld spannende strijd.