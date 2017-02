Actiegroepen steunen ‘radicaal haventracé Oosterweel Light’

De actiegroepen stRaten-Generaal, Ringland en Ademloos hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor een zogenaamd ‘radicaal haventracé’. Dat tracé lekte onlangs uit, wordt de volgende dagen verder gedetailleerd en ontsluit het Antwerpse verkeer via enkele ingrepen in het noorden van de stad. De Oosterweelverbinding verdwijnt daarin niet helemaal, maar wordt een ‘Oosterweel Light’.

Het zogenaamde radicaal haventracé heeft als uitgangspunt doorgaand oost-westverkeer rond Antwerpen te voeren, in plaats van erdoor. Dat betekent dat die verkeersstromen niet langer over de noordelijke ring en door een eventuele Oosterweelverbinding rijden, maar verder van de stad worden gesplitst, met grotere ingrepen in de haven en een opwaardering van de Liefkenshoektunnel.

De nieuwe Scheldekruising, die er in zo’n plan nog wel zou komen, wordt herleid tot die van een stedelijke expresweg. “Maar dus zonder doorgaand verkeer”, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. “Zo’n Oosterweel Light” is makkelijker verenigbaar met duurzame stads- en groenontwikkeling, en beter voor de bewoners.”

Projecten als het Noordkasteel, het Laaglandpark (Merksem) en het Lobroekdok/Deurnese tuinen krijgen op die manier meer kansen.

Alexander D’Hooghe

Na het recente negatieve rapport van de auditeur van de Raad van State zag het er naar uit dat het Oosterweeltracé wel eens helemaal naar af kon worden gestuurd. Het overleg tussen de twistende partijen werd de laatste weken daarom verdiept. Wat nu op tafel ligt, is een compromis waar zowel de overheid als de actiegroepen een beetje hun gading in moeten kunnen vinden. De Vlaamse regering en de stad Antwerpen krijgen hun Oosterweeltracé, de actiegroepen hun extra noordelijke bypass. Het plan komt uit de koker van intendant Alexander D’Hooghe.