Zorgverleners en 7 BBT’ers opnieuw veroordeeld voor dood Jonathan Jacob

Mortsel - De directeur en de psychiater van de Broeders Alexianen in Boechout zijn veroordeeld tot 6 maanden met uitstel voor schuldig verzuim bij de dood van Jonathan Jacob. Ook de zeven BBT’ers werden door het hof van beroep opnieuw schuldig bevonden aan onopzettelijke doding. Ze krijgen straffen van 9 en 6 maanden met uitstel. Het achtste lid van de Bottinekes wordt vrijgesproken. Het Antwerpse hof van beroep bevestigt dus de uitspraak in eerste aanleg.

“Er zijn te weinig inspanningen gedaan om Jonathan Jacob op te nemen, nochtans had het parket dat bevolen”, vond ook het hof van beroep over de directeur en de psychiater van de psychiatrische instelling in Boechout.

“Jonathan Jacob stierf aan het geheel van hun handelingen. Het BBT is onvoorzichtig geweest”, aldus het hof over de Bottinekes. De straffen voor de zeven BBT’ers werden wel opgetrokken in beroep: 9 maanden met uitstel voor de teamleider en 6 maanden met uitstel voor de andere zes leden.

Alle beklaagden vroegen aan het hof om hen vrij te spreken. Dat is dus niet gebeurd. Het openbaar ministerie vorderde een bevestiging van de straffen met uitstel die in eerste aanleg werden opgelegd en wilde ook de achtste BBT’er en de politiecommissaris veroordeeld zien. Het hof van beroep ging op dat laatste deel niet in en sprak de commissaris en de achtste BBT’er opnieuw vrij. “Zijn vraag om het BBT was begrijpelijk. Hij ging ervan uit dat ze zorgvuldig zouden handelen”, aldus het hof over de politiecommissaris.

Politiegeweld

Jonathan Jacob (26) stierf begin 2010 in een Mortselse politiecel na een interventie van het BBT van de Antwerpse politie. Hij was in de cel beland, omdat hij door zijn agressieve gedrag niet terecht kon in het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen in Boechout. Het BBT was opgeroepen om ­Jonathan vast te houden, zodat een arts een kalmerend spuitje kon geven, maar dat verliep niet zonder slag of stoot.

De toenmalige directeur en de psychiater van Broeders Alexianen werden in eerste aanleg veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor schuldig verzuim. Volgens de rechter hadden ze destijds te snel beslist om Jonathan Jacob niet op te nemen.

Zeven BBT’ers kregen vier maanden met uitstel en 275 euro boete voor onopzettelijke doding. De rechtbank vond dat de politiemensen een inschattingsfout hadden gemaakt, met “dramatische gevolgen”. Ze hadden hun opdracht blindelings uitgevoerd, in plaats van rekening te houden met de omstandigheden en andere opties dan geweld te overwegen. Ze gingen allemaal in beroep tegen hun veroordeling. Een achtste BBT’er en de politiecommissaris die het team erbij had geroepen werden vrijgesproken, maar het openbaar ministerie tekende daartegen beroep aan.

Het doek over het proces-Jacob is met de uitspraak van -allicht definitief- gevallen. De veroordeelden kunnen wel nog in cassatie gaan.