Vandoorne en Verstappen stellen hun nieuwe F1-helm voor

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne en de Nederlander Max Verstappen hebben gisteren hun helmdesign voor het nieuwe F1-seizoen voorgesteld.

De helm van Stoffel Vandoorne werd geïnspireerd door de Belgische driekleur maar bevat ook heel wat accenten in oranje. De voorbije weken werd er al druk gespeculeerd dat McLaren, de renstal waarvoor Stoffel vandoorne zal rijden, een oranje F1-bolide zal voorstellen of op zijn minst oranje accenten zal bevatten. Vandoorne probeert op dat vlak alvast niets te ontkennen.

Happy to join my Belgian friends @BellRacingEU this season! Can't wait to get started now! #SV2 #McLarenHonda #BellHelmets #KVDesign pic.twitter.com/YE0qPxDt2i