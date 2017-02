Ministers kibbelen over brugpensioen: “Schaf het af”, “Niks van”

Slechts 2% van de Vlamingen die in 2015 en in de eerste helft van 2016 met ‘brugpensioen’ zijn gegaan, hebben werk. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Hij pleit dan ook voor de afschaffing van het systeem. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil daar niet van weten.

In 2016 hebben twaalf van de 519 nieuwe ‘bruggepensioneerden’ werk gevonden. Nochtans moeten mensen in een ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (SWT), zoals het brugpensioen nu heet, sinds 2015 actief op zoek naar een nieuwe job. “Maar dat lukt duidelijk niet. Daarom moet de federale regering het SWT-stelsel eindelijk afschaffen”, zegt Muyters.

De Vlaamse regering is verantwoordelijk voor het activeren van werklozen en dus ook van SWT’ers. “Maar het federale systeem stimuleert de inactiviteit van de mensen die wij moeten activeren”, zegt Muyters. “De algemene werkloosheid bij 55-plussers in Vlaanderen daalt. We bewijzen dus dat het kan, maar helaas niet voor mensen die zich wentelen in het SWT-stelsel.”

Federaal minister van Werk Kris Peeters is niet van plan om op de vraag van Muyters in te gaan. “Het zou niet wijs zijn om het systeem af te schaffen zonder de goedkeuring van de sociale partners”, zegt Peeters. “We verstrengen het systeem wel. De leeftijd voor SWT wordt wel stelselmatig verhoogd tot 60 jaar in 2020.”

Vandaag kunnen bedrijven in moeilijkheden werknemers nog met ‘brugpensioen’ laten gaan vanaf 56 jaar.