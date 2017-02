Slechts 2% van de werknemers die sinds 2015 met brugpensioen zijn gegaan, vindt opnieuw een job. Voor Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is de maat vol. “Schaf dat stelsel nu eindelijk eens af.” Maar zijn federale collega Kris Peeters (CD&V) wil daar niet van weten.

