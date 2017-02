Man (59) komt om bij botsing op N14

Zandhoven -

In Zandhoven is dinsdagavond een 59-jarige man om het leven gekomen toen hij omstreeks 21 uur met zijn wagen in aanrijding kwam met een ander voertuig op de N14. Dat zegt de lokale politie van de zone ZaRa (Zandhoven, Ranst). De bestuurder van het tweede voertuig raakte slechts lichtgewond.