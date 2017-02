Vlaams Belang houdt fakkeltocht tegen ‘megamoskee’

Luchtbal-Rozemaai - In de Antwerpse wijk Luchtbal heeft Vlaams Belang dinsdagavond door middel van een fakkeltocht geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een nieuwe “megamoskee” waarvan de partij stelt dat de initiatiefnemers banden hebben met salafistische organisaties. Er waren zowat 250 aanwezigen en volgens de politie bleef alles rustig. Vlaams Belang lanceerde eerder al een petitie tegen de moskee en is ook van plan bezwaar in te dienen als er binnenkort een bouwvergunning zou worden aangevraagd.

Volgens Vlaams Belang bestaat het plan voor de moskee uit een gebouw van 1.000 m2 in een voormalig postkantoor waar honderden moslims een plaats zouden vinden, en loopt er nog een inzamelactie om de benodigde 850.000 euro bij elkaar te krijgen. “De grond is al aangekocht, maar hoe ver de plannen voorts al staan, weten we niet”, zegt Sam Van Rooy van Vlaams Belang Antwerpen. “Er zal in ieder geval een bestemmingswijziging nodig zijn en daartegen willen we bezwaar indienen. Dit zou al de 57ste moskee worden in Antwerpen en het gaat alleen maar sneller, want ook in onder meer Berchem en Berendrecht worden er moskeeën gepland of uitgebreid.”

Met de protestactie viseert het VB naar eigen zeggen zowel het Antwerpse stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA) als de Vlaamse regering, omdat zij de “islamisering” van Antwerpen in de hand zouden werken. “Minister Homans houdt momenteel wel de erkenning van een aantal moskeeën tegen, maar dat is slechts uitstel”, klinkt het. “Er zullen erkenningen volgen en dan zijn wij erg benieuwd naar de argumentatie daarvoor. Wie gaat immers controleren of daar alleen de vredelievende verzen uit de Koran gereciteerd worden?”