Jury Mijn Pop-up niet te spreken over voorgeschoteld eten: “Dit is net een stukje E.T.”

De pop-uprestaurants draaien intussen op volle toeren in Kortrijk en Antwerpen en Evi kondigt een nieuw jurybezoek aan. Voor de tweede keer zal de beste pop-up een ster verdienen. En er staat veel op het spel: de ster zal niet alleen goed zijn voor een extra geldprijs, maar is ook een vrijstelling voor de eerste sluiting.

Diepvrieslangoustines

Yannick en Leena zijn de eerste die de jury mogen ontvangen in hun Kortrijkse restaurant ‘Meat en Griet’. Een cocktail met de naam ‘meat’ en een vettig reepje spek erbovenop valt niet in de smaak van de jury. “Hier kan je een vetkuif mee maken zoals John Travolta”, beschrijft Gert de vreemde toevoeging. Even later waagt Sergio zich aan een worstje “waarmee je iemand de kop kan inslaan.” Ook de langoustines in het voorgerecht, steak tartare, kunnen hem niet bekoren. “Dat is het meest zielige langoustientje dat ik in mijn leven al ben tegengekomen.” Als hij in de keuken ziet dat de langoustines uit de diepvries komen, kegelt hij de zakken meteen de vuilbak in. Ook het hoofdgerecht kan de jury helaas niet bekoren. “Ik word er een beetje triestig van”, moet Gert toegeven.

Niet vullen, maar lullen

Fanny en Veronique van ‘Filly’s’ hebben net nu hun menu helemaal omgegooid. “Echt niet slim”, vreest Veronique. Wanneer de jury in Kortrijk in het restaurant arriveert, is ze alvast vol lof over het gezellige interieur. Hetzelfde kan helaas niet gezegd worden van het eten, dat nog weinig van het oorspronkelijke concept van ‘vullen’ lijkt te vertegenwoordigen. Het hapje wordt door Sergio beoordeeld met “zo’n wrap is een hapje dat ze op een goedkoop trouwfeest serveren.” De rest van de maaltijd blijkt niet veel beter: “Het was meer metselen dan vullen.” Ook Sepideh is bikkelhard. “Dit is niet vullen, maar lullen.” Als de jury haar ongenoegen uit bij Veronique, barst ze in tranen uit.

Mister QR-code

“Hoe lelijk is dat, joh!” Bij ‘Table’o’ van Mitchell en Daniela trekt een abstract papegaai-kunstwerk meteen de aandacht van de jury. “Mag je meteen weggooien”, besluiten ze unaniem. Gert is wel vol lof over het concept waarbij je in het per gerecht een QR-code kan scannen om zo het bijhorende kunstwerk te zien en wordt door Sergio meteen gebombardeerd tot ‘Mister QR-code’.

Het eten zelf stelt dan weer teleur. Mitchells combinatie van kip en houtskool is een misser van formaat.“Het ziet er afschuwelijk uit. Het is net een stukje van E.T. op mijn bord”, oordeelt Sergio. Gelukkig kan het frambozendessert hen wel bekoren. “Het beste dessert dat ik heb gegeten”, aldus Gert.

Winnaar

Uiteindelijk is het ‘Table’o’ van Mitchell en Daniela dat met de ster aan de haal gaat. Die is 1.500 euro waard, maar belangrijker: Mitchell en Daniela zullen in de eerste eliminatieronde al zeker niet moeten sluiten.

Donderdag is het de beurt aan de drie Antwerpse restaurants en weten we welk restaurant daar de eerste eliminatie zal overleven.