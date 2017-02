De Bruyne wint met Man City in Champions League na straffe comeback tegen Monaco

Manchester City staat met één been in de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft bogen Falcao en Mbappé een 1-0 achterstand om tot een 1-2 voorsprong voor Monaco. In een spectaculaire tweede helft scoorde Agüero twee keer de gelijkmaker voor Manchester City, goals van Stones en Sané bezorgden de Citizens de 5-3 zege.

Naar goede gewoonte stond Kevin De Bruyne in de basis bij Manchester City. AS Monaco rekende voor de aanval op Radamel Falcao, die zich na twee desastreuze uitleenbeurten in Engeland meer dan ooit wilde bewijzen. Ook het nieuwe wonderkind Kylian Mbappé moest voor de aanval zorgen. De amper 18-jarige Fransman wordt nu al vergeleken met Thierry Henry. Na tien minuten kwam hij al een eerste keer gevaarlijk snel de zestien binnen, maar werd afgeblokt door John Stones.

Monaco begon het best aan de wedstrijd, maar Manchester City plooide niet. Het Engelse team zocht naar openingen in het Franse blok, maar slaagde daar tijdens het eerste kwartier niet in. De Bruyne speelde zich in de kijker met een prima voorzet richting Sergio Agüero, maar de Argentijnse topspits, die al zes matchen droog stond, kreeg de bal niet in het doel.

Enkele minuten later was het wel raak voor Manchester City: Sané maakte een mooie actie op links en tikte de bal richting Sterling, die scoorde. De herboren Radamel Falcao bewees dat hij het niveau van de Premier League wél aankan en scoorde vijf minuten later de gelijkmaker voor de Monegasken. Vliegend kopte El Tigre de bal voorbij doelman Caballero.

Agüero kreeg geel na een discutabele schwalbe. Hij ging iets te gemakkelijk tegen de grond over het been van doelman Danijel Subašic. City riep om een strafschop en rood voor de goalie, maar de scheidsrechter toonde een geel karton voor een schwalbe. Alsof dat nog erg niet genoeg was, bewees ook goudhaantje Kylian Mbappé zijn waarde voor AS Monaco. Hij profiteerde hij genadeloos van een zwakke verdediging bij de Citizens en knalde de bal aan een hoog tempo binnen: 1-2.

City moest aanvallen in de tweede helft, maar kreeg meteen weer een tegenslag te verwerken. Otamendi tikte Falcao aan en met enige aarzeling wees de ref naar de stip. Voor een muur van fluitende supporters trapte Radamel Falcao de bal recht in de handen van Willy Caballero.

Na iets minder dan een uur spelen zette Sergio Agüero de bordjes opnieuw gelijk. Sterling ging aan het rennen na balverlies van Monaco en gaf de bal mee met de Argentijnse spits. Hij knalde het leer door de benen van Subašic in het doel. Amper enkele tellen later bezorgde Falcao Monaco opnieuw een voorsprong met een prachtgoal. John Stones verdedigde erg zwak, de Colombiaan stiftte de bal binnen.

Niet alleen Falcao speelde als herboren, ook Sergio Agüero stond er opnieuw helemaal. Hij scoorde na 70 minuten zijn tweede van de avond en hing de bordjes opnieuw gelijk. Het spektakel bleef duren: ook John Stones pikte zijn goaltje mee en bracht City op voorsprong na een hoekschop van Kevin De Bruyne. Leroy Sané bevestigde de voorsprong en scoorde de vijfde goal voor de Citizens. Een straffe comeback van Manchester City.

De terugwedstrijd gaat door in Monaco op 15 maart.

In de andere Champions League-wedstrijd klopte Atlético Madrid het Duitse Leverkusen met 2-4.

