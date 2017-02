11 maart beweging voert actie tegen kernenergie

Antwerpen - De 11 maart beweging, een samenwerking tussen verschillende milieu-organisaties zoals Greenpeace en Climaxi, voert dinsdagavond actie in en rond Antwerpen om een oproep te doen voor hernieuwbare energie (en tegen kernenergie). De actie is een voorbereiding op een betoging die de initiatiefnemers op 11 maart zelf plannen in de Antwerpse binnenstad, zes jaar na de kernramp in het Japanse Fukushima.

De actievoerders laten dinsdag letterlijk en figuurlijk hun licht schijnen op het energievraagstuk: ze projecteren in de loop van de avond op verschillende gebouwen, onder meer van havenbedrijven, beelden waarin een kernreactor transformeert tot een windmolen. “Een oude kerncentrale zoals Doel is een gevaar voor stad en haven”, zegt woordvoerder Marc Alexander. “Die moet dus zo snel mogelijk vervangen worden en niet door een nieuwe kerncentrale. In landen waar men op dat vlak toch nog blijft wedden op het nucleaire paard, zie je dat nieuwe centrales alleen nog maar gebouwd worden met prijsgaranties voor de uitbaters die veel hoger liggen dan de kostprijs van wind- en zonne-energie, die trouwens nog steeds goedkoper worden.”

De actie van dinsdag en de betoging op 11 maart - die voor het tweede jaar op rij wordt georganiseerd - zijn ook specifiek gericht naar de havenbedrijven, omdat die volgens de milieu-organisaties momenteel nog maar voor 5 procent op hernieuwbare energie draaien. “Er zijn wel al verschillende bedrijven bereid om mee te stappen in het verhaal van hernieuwbare energie en circulaire economie, maar het moet sneller gaan”, klinkt het. De organisatoren rekenen op 11 maart opnieuw op een duizendtal manifestanten.