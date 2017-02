Ook Mechelen publiceert alle betaalde mandaten van schepenen

Mechelen - Het schepencollege van Mechelen heeft beslist om alle lokale mandaten in intercommunales en andere organisaties publiek bekend te maken. Ook de vergoedingen die eraan gekoppeld zijn.

Het stadsbestuur laat ze binnenkort publiceren op de stedelijke website. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen afgelopen vrijdag beslist. Het speelt daarmee in op een verzoek naar meer openheid van PVDA en oppositiepartij sp.a.

Gemeenteraadslid Johan De Vleeshouwer (sp.a) heeft dinsdagavond tijdens de gemeenteraad aangedrongen om ook de mandaten vanuit het Sociaal Huis te publiceren. Hij onderstreepte daarbij de nood aan meer transparantie.

Op vraag van Gazet van Antwerpen hebben burgemeester, schepenen en parlementsleden uit Mechelen alvast meer duidelijkheid verschaft over hun financiële situatie. Het resultaat daarvan kan u woensdag en donderdag lezen in de editie Mechelen of als GVA+ artikel op de website.